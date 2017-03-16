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AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
FETÖ liderini karargâhında ziyaret edip fotoğraf çektiren AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP'li Ağbaba'nın "orası türbe mi başörtü takıyorsun" sorusuna yanıt veremedi.
16 Mart 2017 Perşembe 11:06
Etiketler:
ağbal
,
akp
,
chp
,
inceöz
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.