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AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları

AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
FETÖ liderini karargâhında ziyaret edip fotoğraf çektiren AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP'li Ağbaba'nın "orası türbe mi başörtü takıyorsun" sorusuna yanıt veremedi.
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