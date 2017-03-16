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AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları

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AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
FETÖ liderini karargâhında ziyaret edip fotoğraf çektiren AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP'li Ağbaba'nın "orası türbe mi başörtü takıyorsun" sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

Sözcü'nün haberine göre, bir grup AKP’li milletvekili, 2012 yılında ABD’nin Boston şehrinde FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına gitmiş buradan da örgüt lideri Fethuhullah Gülen’in Pensilvanya’daki karargâhına geçerek onunla yaklaşık yarım saat sohbet etmişlerdi. 4’ü kadın 12 AKP’li vekil ziyaretin anısına terör örgütü lideri ile bir de hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sözcü muhabiri Veli Toprak’ın gündeme taşıdığı ve Ankara kulislerine deyim yerindeyse bomba gibi düşen bu ziyaret dün Meclis’te yine tansiyonu yükseltti.

Meclis kürsüsünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba söz konusu fotoğrafı elinde göstererek “Burada bulunan kadın vekillerin hepsi Fethullah Gülen’in huzurunda türban takmışlar. Burası türbe mi? Neredeyse (AKP) MYK üyelerinin tamamı var. Utanacaksınız…” diye çıkıştı.

İNCEÖZ’ÜN ZOR ANLARI

Ağbaba’nın sözlerine, o dönem ziyarete giden AKP’li vekillerin arasında bulunan AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz yanıt verdi. İnceöz “Seni bu konuda muhatap bile almıyorum. 17 Aralık’tan sonra biz ‘paralel yapı’ derken siz başka yerde duruyordunuz” dedi. İnceöz’ün bu savunmasının CHP sıralarında gülüşmelere neden olduğu gözlendi.

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