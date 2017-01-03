Bugünkü YENİÇAĞ »

AKP Grup Başkanvekili, Albayrak'a yüklendi

»
AKP Grup Başkanvekili, Albayrak'a yüklendi
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakan'ı Berat Albayrak'a eleştiri olarak yorumlandı.

Berat Albayrak, dün İstanbul'da BEDAŞ yetkilisi Mahçup Durmuş'a son günlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak'ın bu ziyaretten paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta Berat Albayrak'ın karşısında elleri bağlı bir şekilde duran Durmuş'un karşısında Berat Albayrak'ın azarlar gibi görünmesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

Bu paylaşımdan bir gün sonra ise AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın tweeti geldi. Bülen Turan, isim vermeden, "Adamın mütevazı bir makamı var, sensin büyük, anladık. Ne olur ziyaretinde makamı sahibine bırakıp karşısına otursan da adamı da onore etsen!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Turan'ın attığı tweete yorum yapan Twitter kullanıcıları Turan'ın eleştirdiği ismin Berat Albayrak olduğu değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Meydan okumalarla terör durmuyor""Meydan okumalarla terör durmuyor"Başkanlık teklifi Meclis'e geliyorBaşkanlık teklifi Meclis'e geliyorAKP Grup Başkanvekili, Albayrak'a yüklendiAKP Grup Başkanvekili, Albayrak'a yüklendiKılıçdaroğlu’na suikast uyarısıKılıçdaroğlu’na suikast uyarısıBakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarBakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarMHP Milletvekillerine son ikaz!MHP Milletvekillerine son ikaz!Noel Baba kılığında değil, bildiğimiz terörist!Noel Baba kılığında değil, bildiğimiz terörist!Henüz şu örgüt diyemiyoruz...Henüz şu örgüt diyemiyoruz..."Tehditleri kaynağında yok etme konusunda kararlıyız""Tehditleri kaynağında yok etme konusunda kararlıyız""Yetki sahipleri hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor!""Yetki sahipleri hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti