AKP Grup Başkanvekili, Albayrak'a yüklendi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakan'ı Berat Albayrak'a eleştiri olarak yorumlandı.

Berat Albayrak, dün İstanbul'da BEDAŞ yetkilisi Mahçup Durmuş'a son günlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak'ın bu ziyaretten paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta Berat Albayrak'ın karşısında elleri bağlı bir şekilde duran Durmuş'un karşısında Berat Albayrak'ın azarlar gibi görünmesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

Bu paylaşımdan bir gün sonra ise AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın tweeti geldi. Bülen Turan, isim vermeden, "Adamın mütevazı bir makamı var, sensin büyük, anladık. Ne olur ziyaretinde makamı sahibine bırakıp karşısına otursan da adamı da onore etsen!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Turan'ın attığı tweete yorum yapan Twitter kullanıcıları Turan'ın eleştirdiği ismin Berat Albayrak olduğu değerlendirmesini yaptı.