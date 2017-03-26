AKP, Kürt kartına sarıldı

referandum kampanyasında, “milliyetçi” seçmenden umduğunu bulamayan AKP, çareyi ‘isyancı Sait’lere sarılmakta ve Kürt kimliğine vurgu yapmakta buldu!

Diyarbakır’da asılan Türkiye Cumhuriyeti düşmanı, bölücü Şeyh Sait’i öven “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır” şeklindeki AKP bayraklı afişe tepkiler sürerken Başbakan Yıldırım Bitlis’te düzenlediği mitingde bu kez başka bir hain olan Said-i Nursi’ye (Kürt Sait) sahip çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in bir kısmını Türkçe, bir kısmını Kürtçe yaptığı konuşmasının ardından kürsüye çıkan Yıldırım, Fethullah Gülen’in yıllardır Said-i Nursi’yi sömürdüğünü söyleyerek “Sağ olsaydı seni yanına yanaştırır mıydı, sen onun tırnağı bile olamazsın. Nitekim o hain, ‘Said-i Nursi’nin yanına Kürt olduğu için gitmedim’ dedi. Bu kadar alçak. Said-i Nursi’nin yanına gitmiyorsun ama yıllardır onu istismar ediyorsun” diye konuştu.

Alandakilere “Bitlis Said’i Nursi’ye ihanet eden FETÖ’ye, Kürtlere, kardeşlerimize ihanet eden, PKK’ya cevap vermeye hazır mı?” diye soran Yıldırım, “Evet” yanıtı alınca Said’i Nursi’ye “Neden Demokrat Parti’yi, Adnan Menderes’i destekliyorsunuz?” diye sorulduğunu, onun da “Eğer Demokrat Parti düşerse vesayet, darbe gelir, Kur’an, vatan, İslamiyet namına ben Demokrat Parti’yi muhafaza etmeye çalışıyorum” şeklinde yanıt verdiğini aktardı. Yıldırım, “Adnan Menderes’i idam sehpasına götüren, merhum Said’i Nursi’yi hapislerde çürüten tek parti CHP zihniyeti budur” diye konuştu.

Yıldırım, anayasayı ve yasaları yok sayan HDP’nin şehirleri çukurlar kazarak, yıkarak, harabeye çevirdiğini belirterek, “Bir belediyenin işi çukur kazmak mı? Teröristlere lojistik destek sağlamak mı? Onlara kaynak aktarmak mı?” sorularını yöneltti. Yıldırım, söz konusu belediyelerin milletten topladığı paraları dağa, teröre aktardığını kaydederek, “Biz Türkiye’yi de Kürt kardeşlerimizi de Türk kardeşlerimizi de bu beladan inşallah kurtaracağız” dedi.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bitlisliler, Kürtlüğünüzle iftihar edin. Asla Kürtlüğünüz sizin herhangi bir eksikliğiniz değildir.” diye seslenen Yıldırım şunları kaydetti: “Kürtlüğünüzle iftihar edin ama bir şeyle daha iftihar edelim. Şu ay yıldızlı bayrakları göreyim, ay yıldızlı bayrağımızla da iftihar edelim, sallayın o al yıldızlı bayrakları, alçak PKK görsün bunları. Hem Kürtlüğümüzle iftihar edeceğiz hem de devletimizle Türkiye Cumhuriyetiyle iftihar edeceğiz. Çünkü biz bin yıldır bu topraklardayız. Savaşta, neşede, tasada beraber olduk, bundan sonrada devamlı beraber olacağız.”