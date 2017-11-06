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AKP-MHP ittifakı için yasa değişikliği yapılacak

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AKP-MHP ittifakı için yasa değişikliği yapılacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre Erdoğan seçimlerde partiler arası ittifaka izin veren bir yasa değişikliğinin talimatını verdi. Erdoğan'ın talimatını verdiği yasa çıkarsa AKP, MHP'yle ittifak yapabilecek.

Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin 2019 seçimleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Selvi'nin iddiasına göre Erdoğan seçimlerde partiler arası ittifaka izin veren bir yasa değişikliğinin talimatını verdi.

"Çok önemli değişiklikler geliyor. Seçim barajı yüzde 7 ile 5 arasında gidip geliyor. Üzerinde durulan değişikliklerden biri de partilerin ittifak yapmalarının önünün açılması olacak" diyen Selvi şu ifadeleri kullandı:

AB SİSTEMİ ÜZERİNDE DURULUYOR

"İttifaklar konusunda AB ülkelerindeki sistemin üzerinde duruluyor. Partiler seçimlere girmeden önce hangi partilerle ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare edebilecekler. Buna imkân sağlanıyor.

PARTİLER ARASI İTTİFAK İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyum yasalarında ittifaka imkân sağlayan bir düzenleme yapılmasını istediği söyleniyor. Bu durumda AK Parti, MHP ile ittifak yapabilecek. CHP’nin içinde HDP’nin de yer aldığı ‘Hayır Bloku’ ile ittifak yapabilmesi gibi. Bu hesaplar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve yüzde 50 artı 1’i sağlama almak için yapılıyor."

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