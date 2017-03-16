AKP, MHP tabanına 'hayır'ı sordu

AKP, anayasa değişikliği teklifine 'hayır' diyen MHP tabanı ile kendi kararsız seçmenine, “Niye hayır” diye sordu. Kararsız seçmen, “Meclis’in kapatılacağından, MHP seçmenin ise partinin eriyeceği” endişeleri çıktı.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği teklifi ile ilgili referanduma bir ay kala AKP çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ anketler belirleyici” değil dese de, AKP kamuoyu araştırmalarını düzenli olarak yapıyor.

AKP yaptırdığı son kamuoyu çalışmalarında MHP tabanı ve kendi kararsız seçmenine, “Anayasa değişikliği teklifine niye hayır diyorsunuz?” diye sordu. MHP tabanından hayır diyecekler ile kendi seçmenindeki kararsızların “hayır” yanıtını arayan AKP, gelen yanıtlara göre propagandasını belirleyecek.

AKP, referandum için yapılan ilk gelen anketlerde özellikle kendi seçmeni ve MHP tabanından gelen hayır tercihinin nedenlerini son yaptırdığı kamuoyu araştırması ile bulmaya çalıştı.

KARARSIZ SEÇMEN MECLİS’İN KAPATILACAĞINDAN ENDİŞELİ

MHP’nin yoğun olduğu bölgelerde ve kendi kararsız seçmenine, “daha önce hangi partiye oy verdiniz, bu referandumda oyunuz ne olacak, niye hayır” şeklinde sorular yöneltti. Üç soruda kararsızların beklentilerini almaya çalışan AKP, anket sonucunda sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıkan cevaplarda, “anayasa değişikliği teklifini tam olarak anlayamadıkları, parlamenter sistemin yani Meclis’in kapatılacağı” gibi endişeler taşıdıkları öğrenildi.

MHP TABANI PARTİNİN ERİYECEĞİNDEN ENDİŞELİ

MHP tabanından gelen “nişe hayır” yanıtları ise, referandumda “Evet” çıkarsa yapılacak ilk seçimlerde partinin eriyeceği ya da yok olacağı endişelerinin yattığı öğrenildi. MHP tabanından anayasa değişikliği teklifine, “niye hayır” yanıtları ise şöyle sıralandı:

“Başkanlık sistemi gelirse MHP erir, parlamenter sistem yok olur. Ve Genel Başkanları Bahçeli’ye olan kırgınlık ve kızgınlık” yanıtlarının yer aldığı belirtildi.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahalara inmesiyle birlikte evet oylarının arttığı yönünde. Son gelen ankete göre ise kararsızların dağılımı ile birlikte evet oy oranın yüzde 58’e çıktığı belirtildi.