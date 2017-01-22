AKP mi CHP mi?

Maalesef "MHP mi?" diye soramıyoruz. Ortada bir anayasa değişikliği süreci var ve bu süreçte MHP'ye düşen ya AKP ile ya CHP ile birlikte hareket etmek.

Bazıları diyor ki Devlet Bahçeli gündem belirliyor. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediklerini yaparak ve sık sık onlardan teşekkür alarak gündem belirlemek. Eh bu da bir başarı!

Peki, MHP ne yapmalı (idi)? Anayasa değişikliği konusunda AKP ile mi CHP ile mi birlikte hareket etmeli (idi)?

Devlet Bahçeli ve MHP milletvekilleri iki partinin günah galerisine baksalar acaba ne görecekler? Bunun için başka bir şey yapmalarına gerek yok. Sadece Devlet Bahçeli'nin 14 yıldır yaptığı eleştirilere göz atsalar sonucu görürler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;

Çözüm politikası hakkında neler söylemiştir?

Oslo süreci hakkında neler söylemiştir?

PKK'lıların Habur'da karşılanması sırasında neler söylemiştir?

Âkil adamlar hakkında neler söylemiştir?

17-25 Aralık hakkında neler söylemiştir?

Soruları uzatmaya gerek yok. Elbette CHP'ye de eleştirileri var. "14 yıl boyunca AKP ve CHP'ye hangi eleştirileri yönelttik?" deyip bir döküm yaparak sonucu görebilirler.

Neticede eleştiriler birinin eylemlerine, diğerinin söylemlerine karşı yapılmıştır. 14 yıldır ülkeyi AKP yönettiğine göre MHP'nin eleştirileri de onun eylemlerine, fiillerine, yapıp ettiklerine karşıdır. 14 yıldır ülkeyi CHP yönetmiyor. Dolayısıyla MHP'nin CHP'ye yönelttiği eleştiriler olsa olsa onun söylemlerine ve bazı tutumlarına karşıdır.

Terörü, 2002'deki sıfır noktasından bugünkü duruma getiren iktidardaki AKP midir, muhalefetteki CHP mi?

FETÖ adı verilen örgütün elemanlarını devlet kadrolarına yerleştiren iktidardaki AKP midir, muhalefetteki CHP mi?

Suriye politikasını ortaya koyup uygulayan iktidardaki AKP midir, muhalefetteki CHP mi?

Soruların cevabı açıktır. İktidardaki parti CHP olmadığına göre Devlet Bahçeli'nin yukarıda sayılan eylemler hakkındaki eleştirileri hep AKP'ye karşı olmuştur.

Okuyucuların tekrar dikkatini çekmek isterim. Benim veya herhangi bir Yeniçağ yazarının eleştirilerinden bahsetmiyorum. Doğrudan doğruya Devlet Bahçeli'nin eleştirilerinden bahsediyorum. Buna diğer MHP yetkililerinin eleştirilerini de ekleyebilirsiniz. Bu eleştiriler öyle böyle eleştiriler de değil. Zaman zaman ihanet suçlamalarına kadar varan çok ağır eleştiriler.

Şimdi, MHP milletvekillerine tekrar hitap ediyorum. Onları akıl ve mantık ölçüleriyle düşünmeye davet ediyorum. Bizzat sizin eleştirdiğiniz, sizin ifadelerinizle bazıları "ihanet" derecesine varan eylemlerin failleriyle birlikte mi hareket etmek daha doğrudur; yoksa sadece söylem ve tutumlarını eleştirdiğiniz CHP ile birlikte hareket etmek mi?

Yoksa "akıl ve mantık ölçüleriyle" deyişim yanlış mı? O zaman siz hangi ölçülerle hareket ediyorsunuz?

Her şey olup bitti, demeyiniz; daha bu işin referandumu var.