AKP mitingi için okullar tatil edildi!

Başbakan Yıldırım'ın Sinop mitingi öncesi Durağan ilçesinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) öğleden sonra tatil ettirildi.

Başbakan Binali Yıldırım miting için Sinop'a gelirken bazı okullar tatil ettirildi. Bu okullardan biri de Durağan ilçesinde yer alan Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'ydı. YİBO'da okullar öğleden sonra tatil edildi. Odatv'nin, Halksesi internet sitesine dayandırdığı haberine göre okulların tatil edilmesinin nedeni Başbakan’ın mitingine gidecek olan partilileri Sinop’a götürecek olan okulun servis araçlarından yararlanmak olduğu.

Öğrenci servislerini AKP bayrakları ile donatan ve partilileri Sinop’taki miting alanına taşıyan ilçe teşkilatı yetkililerin bu tavrına bazı öğrenci velileri sert tepki gösterdiler.

Öte yandan Yaklaşık 50 adet okul öğrenci servis aracı partililerle doldurularak Sinop’taki miting alanına taşındılar.