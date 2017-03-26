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AKP mitinginde küçük çocuğun eline verilen pankart tepki çekti

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AKP mitinginde küçük çocuğun eline verilen pankart tepki çekti
Bakan Özhaseki'nin katıldığı mitingde bir çocuğun eline verilen "Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz" pankartına tepki yağıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Sinop'ta katıldığı bir mitingde bir çocuğun eline, "Hükümeti indireceklermiş siz benim donumu bile indiremezsiniz" yazılı pankart verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı mitingte bir çocuğun eline verilen pankarta tepki gösterdi.

Çocukların siyasete bulaştırılmasını sert bir şekilde Barış Yarkadaş , "Çocuklara pis ahlakınızı bulaştırmayın... Seviyeniz yerlerde sürünüyor; çocukları pisliklerinize alet etmeyin..." dedi. 

 

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