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AKP mitinglerinde Kürtçe şarkı!

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AKP mitinglerinde Kürtçe şarkı!
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'nin 'evet' propagandası yaparken mitinglerde Kürtçe şarkı çalacağını iddia etti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AKP'nin referandum için izleyeceği yol haritasını açıkladı.

AKP'nin 'evet' mitinglerinde Kürtçe şarkı çalayacağını söyleyen Selvi, "Kitleleri etkilemekte müziğin gücü tartışılmaz. 18 yaş değişikliğinin yer aldığı ve bu kadar çok gencin oy kullanacağı referandumda keşke rock müziğini kullansalar. Rock'ı tam bilemiyorum ama Kürtçe müzik olacak. Hatta dinleyenler Kürtçe müziğin Türkçeden daha etkili olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

 

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