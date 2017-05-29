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AKP MKYK toplandı

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AKP MKYK toplandı
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 12.30’da AKP Genel Merkezi’ne gelmesinin ardından saat 14.10 sularında MKYK toplantısı başladı.

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