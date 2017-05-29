AKP MKYK toplandı

Çatı davasında şok ifade: "Bu darbe başarısız olsun diye mi inşa edildi?""Kutlamalarla, beylik sözlerle yad edilemez”AKP MKYK toplandıCHP'li Özel'den Erdoğan'a sert yanıt!Tayyar: Öksüz'ün bulunması için ABD Konsolosluğu aransın!Darbe Komisyonu raporuna Cemil Çiçek rötuşuErdoğan, Cuma günü 8 bakanı görevden alacak!Erdoğan fiilen Başbakan olduFETÖ devleti ele geçirirken neredeydiniz?Erdoğan: Hükümet adına özür diliyorum
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.