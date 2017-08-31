AKP piyonsuz yapamaz

İktidar, Devlet Bahçeli'yi kullanabildiği kadar kullandı; piyon olmaktan öteye gidemeyen partnerini şimdi terk etme sürecinde...

Araları açıldı, neden de Barzani...

Barzani, uyarılara rağmen, referandumu yapma kararlılığını sürdürüyor...

İnatçı Kürt!

İktidar gibi Bahçeli de Barzani'nin inadına karşı çıktığını açıkladı, arada da AKP'nin tutumunu samimi bulmadığını vurguladı...

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Gördük, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Irak'tan eli boş döndü... Barzani'yi "Sonuçları sizi üzecektir" diye uyardığı halde Kürt lidere geri adım attıramadı...

Yıldırım ile Bahçeli arasındaki sert diyalog işte bu konuda....

Referandumu savaş sebebi saymak gerektiğini savunan Devlet Bey'e Binali Bey "Savaş iki devlet arasında olur, Barzani devlet değil ki" diye sıradan bir cümleyle seslenince aralarına kara kedi girmiş oldu.

Devlet Bey "Madem devlet değil ziyaretinize geldiğinde paçavrasını neden astınız" çıkışıyla diyaloğu kesip attı...

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Bu kapışmadan ne anladığımı söyleyim; AKP-MHP ayrılığı başladı...

Ancak belli olmaz, taraflar zorlandıklarını gördüklerinde yeniden kucaklaşabilirler...

Unutmamak lâzım, siyaset çift taraflı elbise gibidir; hatırlayacaksınız, eskiden öyle pardösüler vardı, ahali evirip çevirip bir gün bir yüzünü, ertesi günü diğer yüzünü giyer dış görünüşünde değişiklik yapmış olurdu...

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Bunlar da sırtlarındaki elbiseyi tersine çevirerek giyer, yeniden el ele tutuşabilirler... Çünkü AKP'nin çöküş sürecinde, piyonlara eskisinden daha fazla ihtiyacı olacak...

Gençler göz ardı edilmemeli

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Merkez Demokrat Parti, yeni hareketin adı olarak kabul edilmiş ki Koray Aydın açıkladı...

Meral Akşener ve arkadaşları kurucular kurulunu ve teşkilâtları herhalde genç isimlerden oluşturacak...

Atılacak adımlardan biri de bence bu olmalı...

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Değerli arkadaşımız Servet Avcı salı günkü yazısında rakamlar verdi. Geçmişten günümüze partilerde gençlere az yer verildiğini yazdı. Gençleşmeyen kadrolardan dolayı yaşanan sıkıntıları ima etti...

Doğrudur, yaşlı siyasetçiler gençleşen toplumlarda halkın nabzını ellerine alamıyor...

MHP örneği ortada. Yaşlı siyasetçilerin varlığı yüzünden ileriye yürüyemeyen parti olarak kaldı.

Partiler her daim uzun soluk ve kesintisiz mücadele gerektiren siyasal yapılardır, ileriye de ancak genç insanlar tarafından taşınır. Yeni hareket, bu koşulu göz ardı etmemeli...

Sadece gençlere değil kadınlara da siyasette yer açmalı!

İyi seyirler olsun

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Bülent Arınç ve Kadir Topbaş'ın fetöcü olmakla suçlanan damatlarına yeni bir isim eklendi, Emre Kurt...

Kurt, kentin göbeğine Rabia işaretinin heykelini diken Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in damadı...

Buyrun, şimdi de damat üçlemesi'ni seyredin...

Bu kategoriye dahil başka damatlar da çıkarsa şaşırmayın...

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Mehmet Keleş'in AKP'li diğer belediye başkanlarından farkı var. Keleş pahalı makam aracına binmeye bayılıyor. 650 bin liraya aldırdığı lüks araç günlerce konuşuldu ama Keleş eleştirilere aldırmadı, hâlâ o pahalı aracı kullanıyor...

Sanki sağır, eleştirilere kulakları tıkalı

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AKP'li üst düzey siyasetçilerin damatları mercek altına alınsa belki de yığınla fetöcü delikanlıyla (!) tanışabiliriz...

Geçmiş seçimlere düşen gölge

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Ömer Yalçın adındaki değerli okurum, erkenden bir tehlikeye parmak basmış...

Yalçın, "2019'da yapılacak seçimde AKP yüzde 20 civarında oy alsa dahi o miktar, hileyle yüzde 51 olarak gösterilebilir" diyor...

Acaba böyle bir hile referandum sürecinde de tezgâhlanmış olabilir mi...

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Zamanından önce yapılan bu uyarıyı muhalefet kulak ardı etmemeli ve tehlikeye karşı ne tür önlemler alınabileceğini şimdiden düşünmeli...

ANLAMLI SÖZLER

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Biz Türkler, tarih boyunca hürriyete ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. (ATATÜRK)