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AKP Rasim Ozan Kütahyalı konusunda ikiye ayrıldı!

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AKP Rasim Ozan Kütahyalı konusunda ikiye ayrıldı!
Boşnaklarla ilgili söylediği sözlerle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, AKP içinde tartışmalara neden oldu. AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Kütahyalı'ya sahip çıkarken Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kütahyalı’nın söylemlerini eleştirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, AKP içerisinde de tartışma çıkardı. Boşnaklarla ilgili kullandığı sözlerle tepkileri üzerine çeken Kütahyalı'ya AKP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, sahip çıktı. Kocabıyık, kişisel Twitter hesabından, Kütahyalı için övgü dolu sözler kullandı.

"MESLEK KAZASI"

Kocabıyık, yayımladığı mesajlarında; "Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur. Kendisi geçmişteki Boşnak kurtuluş mücadelesine destek vermiş birisidir. Buna ben şahidim. Olan şey tamamiyle dikkatsizlik ve meslek kazasıdır" ifadelerine yer verdi.

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"NEFRETLE KINIYORUM"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, Kütahyalı'nın söylemlerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bende bir Balkan evladıyım. Balkan evladı olmak yetmez. İnsan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değildir. Nefretle kınıyorum. Üslubu beyan ayniyle insandır" ifadelerini kullandı.

 

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