AKP şimdi de Türkeş'i Kullandı

AKP’nin “evet” kampanyasının startını verdiği Ankara Arena’da, Ülkücülerin tepkisini çeken görüntüler sergilendi. Salonda Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun posterleri “evet” kampanyasında kullanıldı.

AKP’nin “evet” kampanyasını başlattığı Ankara Arena’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun posterlerini basan yetkililer bunların bazılarını tribünlerdeki partililere verdi. Türkeş ve Yazıcıoğlu’nu “evet”çi gibi gösteren posterler büyük bir tepkiye neden oldu.

FETHİN SEKİN, NECMETTİN ERBAKAN

Bazı partililer, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile 15 Temmuz'da darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir, terör örgütü PKK'nın İzmir adliyesine yönelik saldırısında kahramanlık göstererek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in posterlerini açtı.

YILDIRIM BOZKURT YAPMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım'ın, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Ülkücülerin el işareti olan Bozkurt yapması dikkat çekmişti.