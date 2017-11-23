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AKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"
AKP Sözcüsü Ünal, Berlin-Ankara hattında yaşanan gerginliğin normalleşmeye başladığını söylerken "Almanya ile sorun yaşamak istemiyoruz. Almanya'da şu anda hükümet kurulamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez faşistler parlamentoya girdi" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, İstanbul'da yabancı haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya gelen AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Almanya'daki genel seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim kampanyalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye üzerinden yürüttüklerini ve bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

'FAŞİSTLER PARLAMENTOYA GİRDİ'

Ünal, "Şimdi bakın ne oldu? Almanya'da şu anda hükümet kurulamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez faşistler parlamentoya girdi" diye devam etti.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, İncirlik krizi, referandum etkinliklerinin Almanya'da iptal edilmesi, Alman yetkililere yönelik yapılan Nazi benzetmesi ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yaptığı seçimleri boykot çağrısı gibi gelişmeler nedeniyle gerilmişti.  Temmuz ayında Büyükada'da tutuklanan insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in serbest bırakılması, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için ilk adım olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak Berlin'in Ankara'ya yönelik eleştirileri sürüyor. Hükümet Türkiye'de uzun süredir tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmalarını talep ediyor.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel 27 Şubat'tan bu yana hakkında iddianame olmadan 'terör propagandası' ve 'halkı kışkırtma' iddiasıyla, Etkin Haber Ajansı (ETHA) için çalışan Meşale Tolu da 6 Mayıs'tan bu yana 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

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