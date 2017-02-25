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AKP toplantısında atlı polisler!

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AKP toplantısında atlı polisler!
AKP'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu içinde ve dışında, görevli 6 bin 500 polisle geniş güvenlik önlemleri alındı.

AKP'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu içinde ve dışında, görevli 6 bin 500 polisle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, AKP'nin kampanya tanıtım toplantısı için planlanan güvenlik tedbirlerini dün gece 21.00 itibariyle uygulamaya başladı.

Toplantının güvenliğini sağlamak için 6 bin 500 polis görevlendirildi.

Salona girmek isteyen vatandaşlar, polis ekiplerince oluşturulan 3 arama noktasında üzerleri ve çantaları aranarak salona alındı.

Dün gece 23.00 itibarıyla salona çıkan yollar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonları yerleştirilerek trafiğe kapatıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında helikopterli bir ekip sürekli devriye uçuşu yaparken, atlı ve dedektör köpekli devriye timleri de salon çevresinde görev yapıyor.

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