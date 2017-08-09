AKP ve Bahçeli'de Akşener telaşı

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin AKP'li bir kaynağına dayandırarak aktardığı bilgiye göre, "Bahçeli, Akşener daha fazla güçlenmeden erken seçim diyebilir" dedi.

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın resmen açıklaması ile Meral Akşener liderliğinde çalışmalarına hız verilen merkez sağ partinin ayak sesleri AKP-Bahçeli ortaklığında tedirginlik yarattı.

Merkez sağa hitap edecek partiye destekler her geçen gün artarken AKP ve Bahçeli cephesinde olası bir erken seçin söylentileri konuşulmaya başlandığı iddia edildi.

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin de "2018’de seçim mümkün mü?" başlıklı yazısında AKP'li kaynağına dayandırarak aktardığı bilgiye göre Bahçeli'nin erken seçim isteyebileceğini. Buna sebep olarak ise Meral Akşener liderliğindeki yeni partinin hızla güçlenmesi olarak gösterdiğini ileri sürdü.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada AK Parti milletvekilleri arasında 2018’de erken seçim olur mu konusu konuşulmaya başlandı. Ama bu kez gösterge olarak sadece Erdoğan değil, Devlet Bahçeli de esas alınıyor.

BAHÇELİ FAKTÖRÜ

Anayasa değişikliğinden bu yana Devlet Bahçeli, karar ortağımız oldu. Ayhan Oğan olayında dahi önce Bahçeli’ye çağrı yapıldı. Bahçeli’nin tepkisi üzerine Cumhurbaşkanı ve Başbakan açıklama yapma gereği duydu. Peki Bahçeli, 2018’de çıkıp erken seçim çağrısı yaparsa ne olur?

Bahçeli tezinin biraz daha açılması istendi.

Bahçeli, DSP ve ANAP’la koalisyon ortağıyken 3 Kasım 2002 seçimlerine gitme kararını aldı. Bu kez de 2018’de çıkıp erken seçim isteyebilir.

Bahçeli’nin Türkiye’yi 3 Kasım seçimlerine götürdüğü doğruydu da 2018’de neden erken seçim isteyeceği tezinin bir ayağı eksikti.

Meral Akşener faktörü olarak açıkladı Bahçeli faktörünü gündeme getiren milletvekili.

Meral Akşener yeterince palazlanmadan Bahçeli erken seçim diyebilir diye sözlerini noktaladı.