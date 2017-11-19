AKP ve CHP bu karelerden rahatsız!

Tuna ile CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen birbirlerine sarılarak, çok sıkı pozlar vermiş, böylece Gökçek döneminde hiç olmayan bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

Melih Gökçek, uzun yıllardır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirimiş, Gökçek'in istifasının ardından başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna getirilmişti.

Oda TV'nin haberine göre Tuna, Gökçek zamanında olmayan bir şey yapmış, geçen günlerde muhalefet belediye başkanlarını makamında ağırlamıştı. Bu buluşma basına da yansımış ve çok konuşulmuştu.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Tuna ile CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu buluşmada birbirlerine sarılarak, çok sıkı pozlar vermiş, böylece Gökçek döneminde hiç olmayan bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

Ancak, Odatv'nin edindiği bilgiye göre, bu fotoğraf hem AKP, hem de CHP içerisinde tartışmalara yol açtı. Her iki partinin de bu görüntüden rahatsız olduğu kulislerde dillendirilirken, fotoğraf karesinin daha çok konuşulacağı anlaşılıyor.

İşte CHP'li Taşdelen ile yeni Belediye Başkanı Tuna arasındaki o tartışılan kare: