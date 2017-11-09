AKP ve CHP Leyla Zana konusunda anlaştı

HDP'li Zana'nın vekilliğinin düşürülmesine CHP’den destek gedi. CHP'li üyeler Leyla Zana’nın 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine başkanlık tezkeresi lehinde oy verdi

Yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AKP'li ve CHP’li üyeler başkanlık tezkeresi yönünde oy kullanırken, HDP'li üye şerh düştü.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 'devamsızlık' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AKP'li, CHP ve HDP üyelerinden kurulu 5 kişilik Komisyon'dan 4'e 1 'düşürülsün' yönünde oy çıktı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı, yemin etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 'devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine' ilişkin dosyayı, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu

Karma Komisyon'a sevk etti. 17 Ekim Salı günü toplanan Karma Komisyon, dosya üzerinde çalışılması için Hazırlık Komisyonu kurdu.

1 aylık süresi bulunan Komisyon bu süre bitmeden 4 toplantı ile çalışmasını tamamladı. Toplantılarda AK Partili Komisyon üyeleri Zana'nın Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde andiçmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Tezkeresi doğrultusunda görüş belirtti.

‘YEMİN ETMEME KENDİ İRADESİ'

AKp'li üyelerin, "Yemin etmeme kendi iradesi. İstese gelir ederdi. Bu durumda bilerek, isteyerek devamsızlık yapmıştır. Devamsızlık gerçekleşmiştir" görüşünü savunduğu öğrenildi.

CHP'nin görüşünün de "Anayasa ve İçtüzükte yemin etmemenin bir yaptırımı yok, bu konuda boşluk var ama devamsızlık gerçekleşmiştir" şeklinde olduğu öğrenildi. Son toplantıda yapılan oylamada 4'e 1 Başkanlık tezkeresi yönünde sonuç çıktı.

HDP MUHALEFET ŞERHİ VERECEK

Komisyon'un HDP'li üyesi Mehmet Emin Adıyaman, CHP'nin tavrını dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki gibi "Anayasa aykırı ama evet diyeceğiz" şeklinde olduğunu söyledi. HDP olarak muhalefet şerhi vereceklerini söyleyen Adıyaman, "İtirazlarımız dikkate alınmadı" dedi.

RAPOR KARMA KOMİSYON'A SUNULACAK

Hazırlık Komisyonu'nun raporu, HDP'nin muhalefet şerhi ile birlikte Karma Komisyon'a sunulacak. Karma Komisyonun, 18 Kasım'dan sonra toplanarak Zana'nın 'andiçmeksizin aralıksız devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi' yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek ve nihai karar burada verilecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği 276 oyla düşürülecek.