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AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma

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AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma
AKP Burdur Milletvekili Petek, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'lilere FETÖ televizyon ve kanallarına yaptıkları ziyaretlerin fotoğraflarını gösterince AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri Darbe Araştırma Komisyonu raporunu eleştirdi.

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, FETÖ televizyon kanalları, gazetelerine operasyon yapıldığında CHP milletvekillerinin ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar gösterdi.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri itiraz etti.

AKP Burdur Milletvekili Petek ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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