AKP zihniyetinde "Tanrı" düşmanlığı!

"Tanrı" kelimesi, Türkçe'dir. Günümüzde de tek tanrılı "Tengri dini"ne inanan Türkler vardır. Türkiye'de ise dinden geçinenler, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren "Allah" yerine "Tanrı" kelimesi kullanılmasını putperestlik gibi göstermiştir.

"La ilâhe illallah", Türkçe'ye, "Allah'tan başka Tanrı yoktur" diye tercüme edilmektedir. Bu tercüme yanlıştır. "İlâh"ı "Tanrı" diye tercüme ederken, "Allah"ı aynen kullanmak, bilinçaltına, "Tanrı"yı "Allah'a şirk koşulan varlık" olarak gönderir! Sonra da bağnaz insanlar bu şartlanma üzerinden, "Tanrı" kelimesinin kullanılmasından rahatsız olur! Tercüme "Tanrı'dan başka yaratıcı yoktur" şeklinde olabilirdi.

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Tayyip Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Bizim çocuklarımız Dede Korkut kahramanları dururken, niye başka ülkenin kahramanlarıyla yatıp kalksınlar? Kendi medeniyet tarihimizin masalları dururken, niye başka bir kültürün örnekleriyle çocuklarımızı büyütelim? Kendi Türkçemiz dururken, niye başka dillerin kalıplarıyla konuşalım? İnşallah önümüzdeki dönemde tüm bu hususlarda gayret gösterecek, eksiklerimizi tamamlayacak, hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz." dediği saatlerde ortaya çıkan başka bir habere göre İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdiği emirle, kışlalardaki "Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" şeklinde başlayan yemek duasının artık "Allah'ımıza hamdolsun" diye başlamasını istemişti!

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Cumhurbaşkanı, "Dede Korkut'un diliyle konuşalım" diyor, İçişleri Bakanlığı'ndaki yetkililer, ideolojik şartlanmışlıkla emir veriyor!

Bakınız Dede Korkut ne diyor:

"Sonra Kazılık Koca oğlu Yigenek, taze yiğitcik, yaradan Allah'a sığındı, ölümsüz mabudu övdü, der:

Yücelerden yücesin

Kimse bilmez nicesin

Aziz Tanrı

Sen anadan doğmadın

Sen babadan olmadın

Kimsenin rızkını yemedin

Kimseye güç etmedin

Bütün yerlerde birsin

Sen daim ve baki olan Allah'sın

Ademe sen taç giydirdin

Şeytana lanet kıldın

Bir suçtan ötürü huzurundan sürdün

Nemrud göğe ok attı

Karnı yarık balığı karşı tuttun

Ululuğuna haddin yok

Senin boyun kaddin yok

Veya cism ile ceddin yok

Vurduğunu ulutmayan Ulu Tanrı

Bastığını belirtmeyen belli Tanrı

Kaldırdığını göğe yetiştiren güzel Tanrı

Kızdığını kahreden kahhar Tanrı

Birliğine sığındım Rabbim kadir Tanrı

Medet senden

Kara elbiseli kafire at tepiyorum

İşimi sen yoluna koy."

Görüldüğü gibi Dede Korkut, "Tanrı" kavramını "Allah" ile eş anlamlı olarak kullanıyor; "ilah" ile değil! AKP iktidarının İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise "Tanrı" kelimesinden korkuyor!

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Diyanet İşleri Başkanlığı, konu ile ilgili sorulara, "Tanrı kelimesi, Allah ile eş anlamlı olarak kullanılabilir" diye cevap vermiştir.

Konu, 2011 yılında, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş'e de sorulmuştu.

Ateş, özetle şöyle cevap vermişti:

"İngilizler God, Almanlar Gott, İranlılar Hoda derler. Size göre sadece Arapça adıyla Allah vardır ama Türkler Allah'ı bilmezlerdi, tanımazlardı. Onun için Allah yoktur (!) Yazık bu düşünceye, insan bu kadar bağnaz olamaz. 600 yıl önce Süleyman Çelebi bile 'Tanrı'dan yüz bin dürûd ile selam' demiş. Süleyman Çelebi'ye göre Tanrı var. 700 yıl önce Yunus Emre 'Tanrı' demiş, 'Çalap' demiş. 1000 yıl önce yazılmış Türkçe tefsirde 'Tanrı' kullanılmış... Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde bulunan Türkçe Kur'ân çevirisinde 'Allah' yerine hep 'Tanrı' kelimesi kullanılmıştır.

O zaman bu kelimeyi kullanmak günah değildi, sonra nasıl oldu da günah oldu?

Dar görüşlülük insanın düşüncesini köreltiyor. Allah sağduyu, akıl ve izan versin herkese."

Kendi milletinin ana dilini hor gören bir zihniyet, devlet olursa...