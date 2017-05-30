AKP'de 2. Erdoğan dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. kez başına geçtiği partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak konuşma yapmak üzere Meclis'e geldi.

Meclis'e Genel Başkan sıfatıyla gelmesi nedeniyle Erdoğan için askeri karşılama töreni düzenlenmedi. Açılış konuşmasını Başbakan ve AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Grup sizi özledi Cumhurbaşkanım" dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AKP Grup Toplantısı'nın ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

"TEŞKİLATLARIMIZI GÜNCELLEYECEĞİZ"

"İl teşkilatlarımızı, ilçe teşkilatlarımızı tamamını güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. İlgili birimlerimizin bu hazırlıkları yapması gerekiyor. Bakanlıklarımız da hazırlıklarını hazırlayarak 2019'u, 2023'ün programını güncellemek durumundadır. Durmak yok, yola devam."

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde önemli mesafeler kaydetti. Son 2 ayda 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz 43 de şehit verdi. Terör örgütünün hiç girilmemiş inlerine girip çok sayıda mühimmat ele geçiren ve teröristlere bölgeyi dar eden güvenlik güçlerine şükranlarımı sunuyorum. Tam olarak 1044 gün sonra bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"BUNDAN SONRA İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR"

Dün genel merkezimizde MKYK toplantısını yaparak MYK'yı belirledik. Bugün de grup toplantısı için Meclis'teyiz. Durmak yok yola devam. Bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Bundan sonra işimiz çok daha zor.

"KATILAMADIĞIM TOPLANTILARA BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIK EDECEK"

Grup toplantılarına iştirak etmeye çalışacağım. Ancak Cumhurbaşkanı olarak görevlerim nedeniyle şahsen katılamadığım toplantılara Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık edecek. Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak süreci başarıyla yürüttü. Yıldırım'a yaptığı çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum.

AKP kendini sürekli geliştirmesine, yenilemesine rağmen çizgisinde en küçük sapmaya meydan vermemiş bir partidir. Yaptıklarımıza baktığımızda bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de cumhuriyeti de refahı da getiren AKP olmuştur. Birileri kabul etmeyebilir. Ben sosyal hayatın da matematiği olduğuna inanıyorum. AKP demokrattır. Mİlletin tercihlerini en üstte tutmuştur. AKP cumhuriyetçidir. Sadece ve sadece cumhura dayanmış ve tesliml olmuştur. AKP milli ve yerlidir."

“ALÇAK FETÖ’YE, ARKASINDAKİ KAHPE İZ SÜRÜCÜLERİNE BU ÜLKE TESLİM EDİLMEDİ”

Alçak FETÖ’ye, arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı, Ankara, İstanbul… Ve bu duruşmalarla birlikte bizler tabi bütün şehitlerimizin ailelerine, gazilerimizin ailelerine inşallah bu mahkeme kararlarıyla bir defa hakların iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Dünyada bu ülkeleri korumaya çalışan ülkelere, bu yargı kararlarını önlerine koyacağız.

“ŞİMDİ DE DÜNYAYA SESLENİYORUM BURADAN”

Şimdi de dünyaya sesleniyorum buradan. Diyorum ki, eğer sizler iade-i itibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız.

Terörle mücadele edeceksek, bizler sizden bizim ülkemize ait, ki bunları vatandaşlıktan çıkaracağız, bunları da süratle iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde “men dakka dukka” biz de bunları yaparız.

MKYK’mıza bakınız. Henüz 20’li yaşların başındaki iki kızımız yer aldı. Bunun yanında 40 ve altı yaş grubundan 16 arkadaşımız bulunuyor. Yaş ortalaması 47 civarında. MKYK’mıza karşın, meclis grubumuzun yaş ortalaması 52. Bu manzara AKP’nin niçin her seçimden galip çıkabildiğini gayet güzel ifade ediyor. Her seçimde, fırsatta, bu yenilenmeyi sürdürerek inşallah milletimize hizmet yolunda daha çok çalışacağız.



Siyasette ciddi bir rakibimiz olmadığı için, hizmetler projeler konusunda bir anlamda kendimizle yarışıyoruz. Başarı çıtasını daha yukarı taşıyoruz, taşımak mecburiyetindeyiz. Artık devran değişti. 2002’de yüzde 34 oyla Meclis’te neredeyse üçte ikisini oluşturuyorduk. 7 Haziran’da yüzde 41 ile iktidar çoğunluğunu yakalayamadık. 16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğiyle başarı çıtası artık yüzde 50+1. Buraya yükseldi.

Bu yıl sonuna kadar, il, ilçe, belde teşkilatlarımız kesinlikle tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz. Ortada bir metal yorgunluğu var. Onun için de çok daha dinamik, çok daha gayretkeş ekiplerle inşallah 2019’a hazırlanmamız gerekiyor.