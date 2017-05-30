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AKP'de 2. Erdoğan dönemi

AKP'de 2. Erdoğan dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. kez başına geçtiği partisinin grup toplantısında konuştu.
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