AKP'de 3 il başkanı istifa etti

AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, AKP Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve AKP Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç istifa etti.

AKP’den peş peşe istifa haberleri geliyor. Önce AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve AKP Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ardından AKP Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Dündar, “Görev yaptığımız süre içinde tarihi olaylara tanıklık ettiğimiz bu süreçte, başta FETÖ olmak üzere bütün kirli oluşumlara karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da kesintisiz devam edecektir. Mücadelemiz kuklalarla değil, kuklacılarla oldu. 1993 yılında başlayan siyasi hayatımın başlangıcı olan bu kutlu davada, hizmet etmeye devam ettim. Bu milletin aziz evladı Cumhurbaşkanımızın bu ihanet yapılanmalarına karşı mücadelesinde de kendisini yalnız bırakmadık” dedi.

Bölgede terör örgütünün büyük acılar yaşattığını belirten Dündar, tüm tehditlere rağmen çalıştıklarını söyledi. Dündar, “Çukur siyasetiyle halkımızın canına kast ettiği, mallarını, evlerini, barklarını başlarına yıktığı sürece rağmen aldığımız bütün tehditlere karşın gezilmedik köy, mahalle, sıkılmadık el, halkımızın acısını ve sevincini paylaşmak için gidilmedik taziye ve düğün bırakmadık” diye konuştu.

1 Eylül 2015 tarihinde, yüzde 19 oy oranıyla devir aldığı partisinin oy oranını kısa bir sürede sahadaki aktif çalışmalarımızla yüzde 29’a yükseltiklerini kaydeden Dündar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İl başkanlığını herkese açık hale getirerek herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye’de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek oy oranımızı yüzde 41’e çıkardık. Ak Parti yönetim kademelerine teşekkür ediyorum. Eşimden, ailemden ve dava arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Gelinen süreçte teşkilat başkanlığımızın yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum.”

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAVSİYESİ ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

AKP Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ise yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirterek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ile genel merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum” dedi.

AKP'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde dava bilinciyle görev yaptığını ifade eden Soğanda, “Son olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirmeyle 4 Temmuz 2014 tarihinde, daha sonra 5. olağan il kongresi seçimi ile beraber 3,5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve il başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Bütün çalışmalarımı Allah rızasını gözeterek Vanlımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim” diye konuştu.

BİR İSTİFA DA HATAY'DA

AKP Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Partisinin Hatay İl Başkanlığı binasında yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve partililerinin katıldığı basın açıklaması yapan Ahmet Atıç, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Atıç, "Benim üzerimden partimi yıpratmaya çalışıyorlardı. Bu yıpratmanın önüne geçemediğim için genel merkezimle yaptığım görüşmeler sonrası görevi bırakma kararı aldım. Benden sonra gelecek arkadaşıma her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.