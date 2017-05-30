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AKP'de arama gerginliği

AKP'de arama gerginliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'deki 2. döneminde, ilk grup toplantısı öncesi salonda arama krizi yaşandı.
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