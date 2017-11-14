AKP'de Atatürk açılımına devam

AKP Grup Toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, AKP'nin 'Atatürk açılımı' tartışmalarına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Yıldırım, "Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Yıldırım, AKP'nin 'Atatürk açılımı' tartışmalarına ilişkin de çok sert açıklamada bulundu.

10 Kasım'da AKP'nin Anıtkabir'e ziyaretinin medyada yankılanmasını eleştiren Başbakan, "Akıl Almaz ifadeler var" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

ATATÜRK AÇIKLAMASI

"ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz.

Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir. Türkiye, kökleri bir saksıda yeşermiş cılız bir ülke değil. Türkiye, güçlü köklerini kadim medeniyetin toprağına salmış koca bir çınardır. Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir. Laiklik, din ve devlet işlerini düzenleyen önemli bir alandır. Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dindar insanlardan soyutlamak isteyenlerin çabaları da nafiledir."