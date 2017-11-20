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AKP'de bir istifa daha

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AKP'de bir istifa daha
AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, istifa etti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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