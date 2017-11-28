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AKP'de bir istifa daha

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AKP'de bir istifa daha
AKP'den bir son dakika istifa açıklaması daha geldi. Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini ancak partisinin hizmetinde olduğu söyledi.

2015’in Şubat ayından bu tarafa AKP Bingöl İl Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Seven genel merkezin isteği üzerine istifa ettiğini bildirdi.

AKP Genel Merkezinden gelen çağrı üzerine Ankara'ya gittiğini ve istifasını sunmasının talep edildiğini belirten Yılmaz Seven, “Genel merkez bizi çağırdı ve istifamızı vermemizi istediler. Ben de gocunmadan istifamı verdim. Büyüklerimiz öyle uygun gördü bize saygı göstermek düşer. Ben yine partimin içindeyim, yanımdayım ve öylede devam edecek. Kongre tarihimizin henüz netleşmedi ama önümüzdeki günlerde temayül yoklamamız olacak onun ardından il başkanı belirlenecek ve kongre tarihi kesinleşecek” dedi.

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