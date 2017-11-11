AKP'de Burhan Kuzu çabası

TBMM Başkanlığı için aday olacağını açıklayan AKP'li Burhan Kuzu'yu kararından vazgeçirmek için partililerin devreye girdiği iddia edildi.

Meclis Başkanlığı için aday olacağını daha önceden açıklayan AKP'nin kurucu üyesi İstanbul milletvekili Burhan Kuzu’nun tutumu AKP yönetimini harekete geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Burhan Kuzu’yu adaylık kararından vazgeçirmek için partinin yetkili isimlerinin Kuzu ile görüşerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bazı milletvekillerinin de desteğini alan Burhan Kuzu’nun ise adaylık için başvuru dilekçesi verme konusunda kesin kararlı olduğu ve vekiller arasında temayül yoklaması yapılmasını istediği öğrenildi.

Uzmanlık alanı olan anayasa çalışmalarında önemli görevler üstlenen Burhan Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçildi, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yaptı. 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AKP’de MKYK üyeliği görevini yürüten Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.