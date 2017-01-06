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AKP'de gece yarısı yasası

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AKP'de gece yarısı yasası
AKP, gece yarısı Meclis'e getirdiği düzenlemeyle Kızılay, Yeşilay, Darülaceze, Darüşşafaka ve Türk Hava Kurumu'na verilen devlete ait taşınmazların, ilgili kurumlar tarafından harca esas değerinin yarısına satılabilmesinin önünü açtı.

Düzenleme, bu kurum mallarının TÜRGEV, Ensar gibi vakıflara devredileceği iddiasını gündeme getirdi. AKP'nin gece yarısı Meclis'e getirdiği düzenleme, Kızılay, Yeşilay, Darülaceze, Darüşşafaka ve Türk Hava Kurumu taşınmazlarının değerinin yarısına satılmasına olanak tanıyor.

Twitter adresinden düzenlemeye tepki gösteren CHP Milletvekili Engin Altay, "Uyan Türkiye gece yarısı önergesiyle Ensar'a ve Türgev'e devlet malları peşkeş çekiliyor" diye yazdı. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de "Yine AKP bir gece yarısı önergesi ile geldi! Vakıflar Hazinenin taşınmazlarını harca esas değerinin yarısına satabilecek!" ifadelerini kullandı.


 

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