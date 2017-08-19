AKP'de görevden alınan başkan isyan etti!

Derik AKP İlçe Teşkilatı, Mardin İl Başkanlığı tarafından feshedildi. İlçe başkanı "Hiçbir gerekçe gösterilmedi" diye isyan etti.

Derik AKP İlçe Başkanlığı’na 9 ay önce getirilen Süleyman Temelli, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, AKP Mardin İl Koordinatörlüğü’nden gelen telefonla, hiç bir gerekçe gösterilmeden teşkilatın feshedildiğini duyurdu.



Temelli, sosyal medya paylaşımında bugüne kadar kendisine destek sunan herkese teşekkür etti.



