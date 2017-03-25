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AKP'de 'hayır' çatlağı! 300 partili istifa etti

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AKP'de 'hayır' çatlağı! 300 partili istifa etti
Başkanlık sistemine 'hayır' diyen İzmir Karabağlar Belediye Meclis üyesi AKP'li İsmail Taş ve birlikte hareket ettiği parti üyesi 300 kişi, AKP'den istifa ederek CHP'ye katıldı.

AKP bünyesinde siyaset yapan ve aynı zamanda Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olan İsmail Taşve kendisiyle birlikte hareket eden AKP üyesi 300 kişi, istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına geçti. Taş, "Huzursuzluk, işsizlik hat safhada. Hani ülkede barışı sağlayacaktınız? Barışı, huzuru insanları ötekileşmeyen bir toplumu istiyoruz. Biz çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için, daha huzurlu günler için ‘Hayır’ diyoruz" ifadesini kullandı.

İsmail Taş’a CHP rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu taktı. Karabağlar’da düzenlenen rozet takma törenine Başkan Kocaoğlu’nun yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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