AKP'de işler yolunda gitmiyor!

Referandumda geriye sayım sürerken, vatandaşların tercihleri de netleşiyor. Bahçeli'nin MHP tabanına hakim olmadığının anlaşılması üzerine, HDP'nin oylarını alabilmek için adeta yeni bir çözüm süreci başlatıldı. Yeni sürecin aktörü ise Barzani olarak konumlandırıldı.

Havalimanlarında kendi tarihine ihanet edercesine göndere çekilen paçavranın bir diğer anlamı da MHP seçmeninden gelecek "evet" oylarının tamamen yitirilmesi. AKP bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ancak yaptıkları hesaplamalar, anket ölçümleri HDP'den gelecek "evet" oylarının MHP'den gelecek "evet" oylarından kat be kat üstün olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde siyasi söylemlerde değişikliğe gidilmeye başlandı.

Bahçeli'nin tam desteğine rağmen, AKP mevcut tablodan son derece hoşnutsuz. Erdoğan yaklaşık 20 gün önce Fas'a giderken havalimanında açıklamalar yapmış, kararsız seçmenin çok olduğunu, anketlerin doğru sonuçlar vermediğini belirterek, hayır oylarının önde olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan dün Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada yine anketlere değindi: "Anketler yapılıyor. Şu an benim değerlendirme yapmam erken olur. Ama olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu bilinç arttıkça, olumlu yaklaşım daha netleşecektir. Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Henüz meseleyi tam kavramamış bir kesim."

Erdoğan'ın bu sözlerinden anlaşılıyor ki, milyonlarca liralık kampanya harcamalarına, miting ve salon toplantılarına rağmen 20 gündür değişen hiçbir şey olmamış. Her gün yağmur gibi ortalığa saçılan anket sonuçları yine ortalarda yok. Bu durum AKP içinde bir moral bozukluğu oluştursa da teşkilatların daha çok çalıştırılması için bir yöntem olduğu da unutulmamalı.

Açıklamadaki bir diğer önemli noktada da "sistemi anlatamadık" yerine "anlamıyorlar" ifadesi. Erdoğan bu söylemini 20 gün önce de dile getirmişti, aynen devam ettiriyor. Bu cümlelerin içinde dolaylı bir kızgınlık, sitem net bir şekilde okunuyor.

En kilit cümle ise "hayır" diyen vatandaşlara yapılan yakıştırmalar. Gazetecilerin aktardığına göre Erdoğan şunları söyledi: "Hayır'ın gideceği yer Kandil'dir, 'hayır' eşittir çukurdur."

En son "pozitif söylem" kararı alan AKP'nin bu duruşunu sürdürmekte zorlandığı net bir şekilde görülüyor. Daha önce Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanımızın sözleri çarpıtılıyor, 'hayır' diyen vatandaşlarımıza da saygımız sonsuz" gibi ifadelerle durumu kurtarmaya çalışmıştı. Ancak Erdoğan'ın son açıklamaları "hayır" diyen vatandaşlara yapılan ağır yakıştırmaların sürdürüleceğini gösteriyor.

Bahçeli: Yıldırım bizi mahcup ediyor

Bahçeli önceki akşam Twitter'dan AKP'ye eleştiriler yöneltti. Başkanlık sürecini başlatmasından sonra belki de ilk tepkisiydi. Başbakan Yıldırım'ın kendilerini mahcup ettiğini belirten Bahçeli "Barzani ile bizim aramızda tercih yapın" dedi. Göndere paçavra çekilmesini "ihanet" olarak yorumlamasına rağmen, referandumda "evet" diyeceklerini söyledi.

AKP'den Bahçeli'ye cevap ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Anlaşılan o ki Erdoğan ve Yıldırım artık Bahçeli'yi dikkate almıyor. Çavuşoğlu'nun Bahçeli'ye cevabı ise oldukça çarpıcıydı: "İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. 'Olmasın' görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2015 yılında yaptığı açıklamada "Bahçeli'nin muhatabı AKP Grup Başkanvekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı değil, AK Parti İstanbul İl Başkanıdır" demişti. Anlaşılan o ki AKP bu dediğini yapmakta kararlı. Çünkü Bahçeli'ye cevap verenlerin protokol sıralaması günden güne düşüyor!