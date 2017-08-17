AKP’de istifa depremi!

AKP Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca'nın istifasının ardından AKP Muş İl Başkanlı Namık Ergün de istifasını açıkladı.

AKP teşkilatında yapılacak değişiklikler konuşulurken, ilk istifa dün Ağrı’dan geldi.

İkinci istifa ise bugün Muş teşkilatından oldu. İlk etapta 5 il başkanının değiştirileceği iddiaları yayılmıştı. AKP’de başka hangi illerde değişiklik olacağı ise merak ediliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı ‘metal yorgunluğu’ açıklaması ile bu iddiaları doğrular niteliğinde konuşmuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor' demişti.

İŞTE REFERANDUMDA MUŞ’TA ÇIKAN SONUÇLAR

2017 Anayasa Referandumu'nda Muş’ta yüzde 45,19 oranında Hayır yüzde 54,81 oranında Evet oyu çıkmıştı.

KURUCU ÜYELİĞE DEVAM AÇIKLAMASI

Yazılı bir açıklama yapan Namık Ergün, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurucusu olduğu, bir dönem dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı, bir dönem belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlattı. 14 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürüttüğü il başkanlığı görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini ifade eden Ergün, “Kurucu üyeliğim devam etmektedir. Bu davanın bir neferi değil, bu davanın gerçek sahibiyim. Ömrümün sonuna kadar inandığım ak davanın yanında olacağım” dedi.



Görevini şerefiyle yerine getirdiğini dile getiren Ergün, “Görevim sürecinde bana ve partime destek veren, il teşkilatında görev alan yönetici arkadaşlarıma, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunarken, bu süreçte herhangi bir harama, yolsuzluk, rüşvete ve hırsızlığa rıza göstermeden şerefimizle işimizi devam ettirdik. Şükürler olsun 7 Haziran seçimlerinde yüzde 24 olan oyumuzu halkımızın bizlere olan inanç ve partimize olan güveniyle 16 Nisan’da yüzde 51’e çıkarıp Türkiye’de oyunu en çok artıran ikinci il olduk. Reisi Cumhurumuzun her zaman dediği gibi, ‘Bizler millete efendi olmak için değil hizmetkâr olmak için bu görevi şerefimizle ve itibarımızla üstlendik.’ Adımız en ufak bir yolsuzluğa karışmadı, müsaade eden olarak gösterilmedi, sorgulayan, hesap soran ve hesap vermesini bilen, halkın safında yer alan, tepeden bakmayı parti anlayışına ihanet olarak algılayan bir kimlikle tanındık, bu yönde bir hizmet içinde olduk. Arsız, hırsız ve yolsuzlarla olan mücadelemi görev sürecim boyunca endişe edilen, korkulan bir siyasetçi yapısıyla hep fark ettirdim. Sözü fazla uzatmadan bana güvenen, inanan benimle görev sürecimde yol alan bütün dava arkadaşlarıma ve en önemlisi Muş halkına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İLÇE BAŞKANLARINDAN GELEN İSTİFALAR İSE ŞÖYLE:

Sadece 6 ilçe başkanı çeşitli gerekçelerle koltuklarına veda ettiler. İşte ilçe bazındaki istifalar ve gerekçeleri:

İşte onlardan bazıları;

22 HAZİRAN – Denizli Kale’ni AKP’li belediye başkanı Erkan Hayla partisinden istifa etti.

26 HAZİRAN – AKP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, istifa etti. Çakıroğlu istifa gerekçesi olarak;: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’la yaşadığı sorunları gösterdi.

6 TEMMUZ -Çorum’da AKP Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki ve Oğuzlar İlçe Başkanı Alaattin Coşkun, görevlerinden istifa ettiler.

24 TEMMUZ – AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.

6 AĞUSTOS – Geçtiğimiz hafta göreve getirilen AKP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Selim Alak istifa etti.

7 AĞUSTOS – AKP Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun, parti genel merkezinde yapılan istişareler sonucu yeni kongrede il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.