AKP'de istifa depremi devam edecek

İstanbul'da Kadir Topbaş'ın istifasının ardından, AKP il başkanı ve ilçelerin en az üçte birinin de başkanlarının değiştirileceği iddia edildi.

AKP'de istifa depremleri devam ediyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 6 belediye başkanı istifasının yankıları sürerken İstanbul AKP il başkanı ve bir çok ilçe başkanının da istifasının isteneceği ortaya çıktı.

“İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partinin yeni dönem İstanbul yönetiminin kimlerden oluşacağı konusuyla bizzat ilgileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın değiştirilmesiyle başlayan operasyonun yeni yılın başında, hem il başkanlığı hem de ilçe başkanlıkları düzeyinde devam edeceği belirtiliyor. Bunun kesin tarihini, partinin İstanbul il kongresini ne zaman yapacağı belirleyecek. Önce ilçe kongreleri tamamlanacak ardından da il kongresinin tarihi belli olacak.

39 İLÇENİN 3’TE 1’İ

Büyükşehirler dışındaki ilçe kongrelerinin tamamına yakınını bitiren AKP yönetimi, bu ayın sonuna doğru 51 ilin kongresini yapacak. Aralarında büyükşehirlerin bulunduğu diğer kongreler ise en geç şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak. Süreç işlerken İstanbul’la ilgili özel değerlendirme yapılıyor. 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği öne sürülüyor.

28-30 İL BAŞKANI

Çalışmalar tamamlandığında, AKP’de istifa ettirilen il başkanı sayısının toplam 28-30’e ulaşacağı belirtiliyor. AKP, bir ilin veya ilçenin başkanını görevine devam ettirmeyecekse, kongreden en az bir ay önce istifa ettirerek yerine gelecek kişinin kadroyu dizaynına olanak tanıyor. Bütün bu sürecin ardından, 2018 yılı mart ayı sonunda tüm kongreler tamamlanmış olacak. AKP, ondan sonraki süreçte, kendi siyasi önceliklerine göre, büyük kongresinin tarihini belirleyecek.

SEÇİM KABİNESİ

AKP kulislerine göre Erdoğan, seçimlere ‘yenilenmiş parti yönetimi ve yenilenmiş kabine’ ile girmeyi tercih edecek. Bu nedenle de büyük kongre ilkbaharda yapılacak. Partinin MKYK’sı ve genel başkan yardımcılarının bir kısmı değişecek. Bunu, kabine değişikliği izleyecek ve partiyi seçime götürecek, ‘seçim kabinesi’ oluşturulacak.

İL BAŞKANI DA GİDECEK

Ahmet Davutoğlu’unn başbakanlığı döneminde göreve getirilen AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin durumu da tartışılıyor. Erdoğan’ın, Temurci ile yola devam etmeyeceği öne sürülüyor. Anayasa referandumunda, İstanbul Koordinasyon Kurulu başkanlığına getirilen Temurci’nin, göreve getirildikten kısa bir süre sonra görevden alınması gibi bir dizi uygulamanın bunun habercisi olduğu ifade ediliyor. Temurci’nin, partinin İstanbul ekibinde yaşanan kutuplaşma nedeniyle yönetim sorunu yaşadığı iddia ediliyor.