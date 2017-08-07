AKP'de istifalar başladı

AKP Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun, yeni kongrede il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından AKP'de yaprak dökümü başladı.

AKP Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, adaylığı ile ilgili kararını Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Torun, bu kararın herhangi bir olumsuzluk sonucudeğil parti merkezi ile yapılan uzun soluklu istişareler sonucualındığını söyledi. Torun, şöyle dedi:

"Bu görevlerin geçici olduğunu her birimiz biliyoruz. Bize düşenbu bayrak değişimini yaşayan arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek davranışlardan uzak kalması, görevi yeni devralacak arkadaşımıza da bayrağı devredip daha ileri taşıma noktasında ona en büyük desteği vermesi gerekmektedir. Partimizin temel anlayışı budur. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ben yeni dönemde aday olmayacağım. Bu kongre sürecinde bayrağı yeni bir arkadaşımıza devredeceğim. Nasıl ki ben göreve geldiğimde önceki başkanlarımız bana destek olmuşlarsa benim de bundan sonra görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır."

Cemalettin Torun, gazetecilerin aday olmamasının gerekçesini sorması üzerine, "Yaklaşık 3-4 aydır bu istişare süreci içerisindeyiz. Bunların neticesinde genel merkezimizde de değerlendirmeler yapılıyor. Sonuç olarak bu konuda bir tavsiye noktasına dönülüyor. Aday olmama kararı bu geniş istişare neticesinde alınan bir karardır" yanıtını verdi.

KIRŞEHİR MERKEZ İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AKP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şahin Merkez İlçe Başkanlığı görevinden genç arkadaşların önünü açma adına istifa ettiğini duyurdu.

İl Başkanlığına giderek istifasını sunan Şahin, “İş yoğunluğum ve görevde kan değişimi adına yürütmekte olduğum Merkez İlçe Başkanlığı görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bu nedenle uzun süre emek verdiğim ve vermeye de devam edeceğim partimde ki görevimden istifa ediyorum. İstifa gerekçem hakkında partililerim ve kamuoyu asla şüpheye düşmesin. Partimden değil partimde ki görevinden gençlerin önünü açma adına istifa ediyorum.”dedi.

Genel Merkez tarafından alınan karar doğrultusunda iki farklı görevi yürütemeyeceğini de ifade eden Şahin, “Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakıyorum. Yerimi alacak arkadaşlara da süreçte tüm desteğimi sunacağım" diye konuştu. Merkez İlçe Başkanı Şahin, İl Başkanı Mustafa Kendirli’ye parti binasına giderek istifasını sundu.