AKP'de köklü değişim sinyalleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı AKP teşkilatlarında tespit ettiği "metal yorgunluğu" partide köklü değişim sinyallerini de beraberinde getirdi.

AKP'nin kongre takvimi, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında belirlendi.

AKP Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin ilk olarak belde kongreleri tamamlandı.

Kongre takviminin ikinci aşaması, 19 Ağustos'ta ilçe kongreleriyle başlayacak. Türkiye genelindeki merkez ilçe teşkilatlarıyla 970 ilçenin kongreleri yapılacak. Yurt genelinde ilçelerde her hafta sonu ortalama 60 kongrenin yapılması, 12 Kasım'a kadar kongre sürecinin tamamlanması planlanıyor.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak il kongrelerinin de 2018 Şubat ayı sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda partinin 81 il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek.

Kurban Bayramı ile Afyonkarahisar'daki AKP istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı hafta kongre yapılmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İL KONGRELERİNE KATILACAK

İl kongreleri bittikten sonra AKP 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin süreç başlayacak. Siyasi Partiler Kanunu'na göre 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek.

Erdoğan'ın, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere il kongrelerine ve bazı ilçe kongrelerine katılması planlanıyor. Erdoğan'ın katılamayacağı kongrelere, Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile bakanlar iştirak edecek.

AK PARTİ'DEKİ "METAL YORGUNLUĞU"

İktidarda olduğu 15 yılda Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye birçok hizmetle buluşturan AKP'de, "Yeni Atılım Dönemi"ne geçildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan'ın bazı parti teşkilatlarında gördüğü "metal yorgunluğu", köklü değişimlerle ortadan kaldırılacak. AKP'de yenilenme, kongre sürecinde hız kazanacak. Parti teşkilatı, 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yenilenecek.

Kongrelerde adaya gösterilecek isimlerin yenilenmesine ilişkin partili bakanlar, milletvekilleri, il koordinatörleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra önceki dönemlerde siyaset yapan milletvekilleri ile belediye başkanları, kuruluştan bu yana görev yapan il ve ilçe başkanlarının düşünceleri de tek tek dinlendi.

AKP'de, kongreler için birtakım ilke kararları alındı. Buna göre, 81 il başkanı başta olmak üzere teşkilatın her kademesindeki isimler tek tek gözden geçirilecek.

Devlet kurumlarıyla iş ilişkisi bulunan, belediyelerden iş alma eğilimi olan iş alanlarında çalışan ve siyaset mecrasını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan kişilerin aday olmasına müsaade edilmeyecek. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi olanlar da teşkilatlarda yönetim kurulu üyeliği sıfatını kullanamayacak. Bir kişiye iki görev vermemeye özen gösterilecek.

PARTİ YÖNETİMİNE "GENÇLİK AŞISI"

AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, MKYK üyeliğine seçilen genç isimler Rümeysa Kadak, Yasemin Atasever ve İsa Sinan Göktaş, partideki değişimin göstergeleri arasında yer almıştı.

Kadak, Atasever ve Göktaş, ayrıca MYK üyelerinin yardımcılıklarına getirildi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rümeysa Kadak, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın yardımcılarından biri oldu. 23 yaşındaki Yasemin Atasever, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, 31 yaşındaki İsa Sinan Göktaş da Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yardımcılığına getirildi.

"PARTİDE GÖREV DEĞİŞİMİ, BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Isparta ziyaretinde, partide köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirterek, "AKP'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir, defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için donanımı, projesi, heyecanı, enerjisi olan yol arkadaşları lazım." ifadelerini kullanmıştı.

AKP'de görev değişiminin, bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek, yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.