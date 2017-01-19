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AKP'de oy listesi skandalı
AKP'de oy listesi skandalı
Genel Kurul'da 6. madde oylanırken AKP'lilerin oy verirken hangi renkte oy verdiklerinin listesini tutan AKP'lilerin önünü CHP kapatınca önce tartışma çıktı, tartışmanın ardından oylama iptal edildi.
19 Ocak 2017 Perşembe 11:01
Etiketler:
apk
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oy
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meclis
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.