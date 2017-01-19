Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

AKP'de oy listesi skandalı

AKP'de oy listesi skandalı
Genel Kurul'da 6. madde oylanırken AKP'lilerin oy verirken hangi renkte oy verdiklerinin listesini tutan AKP'lilerin önünü CHP kapatınca önce tartışma çıktı, tartışmanın ardından oylama iptal edildi.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Reina katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Reina katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı
SOLOTÜRK'ten klipli mesaj
SOLOTÜRK'ten klipli mesaj
AKP'de oy listesi skandalı
AKP'de oy listesi skandalı
Reina katliamcısı saldırıdan önce bu videoyu izlemiş
Reina katliamcısı saldırıdan önce bu videoyu izlemiş
Bozdağ: Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmüyorum
Bozdağ: Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmüyorum
Kılıçdaroğlu, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kılıçdaroğlu, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Şahan Gökbakar'dan recep ivedik 5 açıklaması
Şahan Gökbakar'dan recep ivedik 5 açıklaması
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"
MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"
Mustafa Aşkar: "Namaz kılmayan hayvandır"
Mustafa Aşkar: "Namaz kılmayan hayvandır"
Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı
Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı
3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 01 2017
  • 19 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • 1 milyon değerinde sorular...
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti