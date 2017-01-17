AKP'de panik başladı, MHP için yasak getirildi

Anayasa teklifinin ilk tur oylamasında istediğini alan AKP, 330’un altında kalacak maddenin düşeceği 2. tur öncesi bir fire vermemek için sıkıyönetim ilan etti. AKP'li vekillere 'konuşma yasağı' getirildi.

Başkanlığa geçiş paketinin ilk tur oylamasını kayıpsız atlatan AKP, 330’un altında kalacak madde düşeceği için asıl kritik oylamaların yapılacağı 2. tur öncesi olası bir “yol kazası” riskine karşı parti içinde sıkıyönetim düzenine geçti.

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili skandal açıklamalarının ardından, MHP’den fire sayısını artıracağı kaygısıyla AKP’lilere konuşma yasağı getirildi.

10 fire verildi

AKP-MHP yönetimlerince ilk tura girilirken 350 sayısına karşın en fazla 5 fire olabileceği tespitiyle maddelerin en az 345 oyla geçeceğinin planlaması yapıldı. İki parti yönetiminin bu hedefi, ilk tur oylamalarda gerçekleşmedi. AKPMHP bloku, en büyük fireyi ilk turun maddelere geçilmesi oylamasında verdi. 350 oya karşın maddelere geçilmesine 12 fireyle 338 oy geldi. Daha sonra bazı maddelerde 347’ye de çıkmasına karşın kritik bazı maddeler 340 oyla geçince başkanlık bloku net olarak 10 fire verdi.

İlk tur oylamaların bitmesinin ardından her iki parti kendi iç değerlendirmelerine ve kritik 2. tur oylamalarını nasıl yönetecekleri konusuna yoğunlaştı.

AKP’deki iç değerlendirmelerde 10’u bulan firelerin adresi olarak MHP gösterildi. AKP, kendi içinden fire çıkmadığı görüşünde birleşti. AKP’de bu tespit, “Bizim içimizden fire çıkması için parti içi muhalefet girişimi olması gerekir. Yani hayır oyu kullanan arkadaşlarımız olsaydı, bu fire ile sınırlı bir hareket olmazdı. Yeni bir siyasi hareketin, Tayyip Erdoğan’a karşı bir siyasi hareketin ilk girişimi olurdu. Biz bir tek hayır oyunu bile sadece fire olarak değil yeni bir muhalefet hareketi olarak görürüz. Ancak böyle bir durum yok” görüşüne dayandırıldı.

Herkes susacak

2. turun kritikliğinden hareket eden ve 18 maddenin tekine bile dokundurtmak istemeyen AKP, MHP’deki firelerin daha da artmasını ve evet tavırlarının bozulmasını önlemek için işleri daha da sıkı tutma kararı aldı. 1. tur oylamada AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın, anayasanın değiştirelemez ilk 4 maddesini hedef alan konuşması üzerine AKP ile MHP arasında ilk ciddi kriz yaşanmıştı. MHP’nin tepkisi üzerine bizzat Başbakan Binali Yıldırım, “İlk 4 madde asla değiştirilmeyecek” açıklaması yaparak gönül almıştı.

MHP’nin konforu

Yine ilk tur oylamaların sonuna yaklaşıldığı bir dönemde bazı teşkilat yöneticileri ve iktidarı AKP’den fazla savunan bazı gazetecilerin, “Erdoğan halife olacak” açıklamaları da AKP yönetiminin uykularını kaçırdı.

AKP yönetimi, 2. turun şakası olmadığı, bu tür gelişmelere tahammül olmayacağı görüşüyle parti içinde tavandan tabana konuşma yasağı getirdi. 2. turda “MHP’nin konforunun asla bozulmaması” gerektiği görüşüyle tüm partililere “konuşmayın” talimatı verildi.

2. turda önergeler dışında maddelerle ilgili konuşma olmayıp ağırlıkla oylamalar olacağı için biraz daha kolay bir süreç yaşanacağı görüşü de AKP’de seslendiriliyor.

Ancak parti yönetimi yine de işi şansa bırakmamak için partililerin izinsiz konuşma yapmalarına yasak getirecek.

Hatta referandumda da MHP ile birliktelik içinde olunması gerektiği görüşüyle partililere, “Başkanlık teklifiyle ilgili partinin metinlerindeki ifadeler dışında hiçbir açıklama yapmayın. Yapılacak en küçük bir yorumun referandumda da MHP tabanını olumsuz etkileyeceğini herkes bilmelidir” talimatı iletildi.