AKP'de sahte oy skandalı

AKP milletvekilleri, toplantı yeter sayısı için, sahte pusula ile arkadaşları için oy kullandı. CHP'li vekillerin iddiasına göre yerlerine oy kullanılan Mehmet Akyürek'in Şanlıurfa'da olduğu anlaşıldı.

Olay sonrasında CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise duruma sert tepki gösterdi. Gök Twitter adresinden açıklama yaparak, "AKP'liler Meclis'te yoklamada olmayan milletvekilleri adına sahte oy kullanırken yakalandılar. Yazıklar olsun. Ülkeyi nasıl yönetiyorlar" ifadelerini paylaştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ise olayla ilgili "AKP'liler TBMM'de çoğunluk için sahte pusula ile yoklamaya katıldı. Sahtekarlık ortaya çıkınca meclis kapandı. İşte bunlar Anayasa yapıyor" dedi.

Yerine oy kullanılan AKP'li Mehmet Akyürek yoklama yapıldığı gün ise bu tweeti attı...