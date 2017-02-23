AKP'de Ülkücüler 'Hayır' diyecek paniği!

AKP kanadı, MHP ile ortak 'Evet' mitingleri düzenlenmesinin, değişim isteyen MHP'lilere avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili kampanya süreci başlarken, Başbakan Binali Yıldırım önümüzdeki günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede ortak miting ve kampanya süreci yeniden değerlendirilecek. İdam konusu yeniden masaya yatacak. ANKA’dan Besti Karalar'ın edindiği bilgilere göre; AKP MYK önceki akşam, referandum sürecinde kampanya çalışmalarını değerlendirildiği toplantının ana başlıklarını, “MHP ile ortak miting, Bahçeli ile görüşme, idam, 25 Şubat’a davet edilecek isimler, seçim slogan ve şarkıları” oluşturdu.

ORTAK MİTİNG MHP MUHALİFLERİNE YARAR

Kampanya sürecinde bir süredir MHP ile ortak miting planları MYK toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda MHP ile ortak mitingin iyi bir fikir olmadığı görüşleri ağırlık kazandı. Bazı MYK üyeleri, kampanya sürecinde MHP ile ortak miting programları MHP’li muhaliflerin işine yarayacağı yorumları yapıldı. Muhaliflerin bini fırsata çevireceği görüşleri yapıldığı kaydedildi. Muhaliflerin, “MHP AKP’leşiyor” algısını oluşturmamak için her iki partinin de ayrı kampanya yapmaları görüşleri yapıldı.

YILDIRIM BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Ancak, toplantıda Başbakan Binali Yıldırım’ın ise aynı görüşte olmadığı belirtildi. Bu çerçevede son kez Başbakan Yıldırım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Bahçeli’ye AKP ile MHP’nin ortak miting teklifini bir kez daha götüreceği ifade edildi.



