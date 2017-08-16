AKP'de yaprak dökümü başladı, istifa geldi

Genel Başkan Erdoğan'ın "düşüşün önüne geçebilmek için teşkilatlarda yollarımızı ayıracağımız isimler olacak" sözlerinin ardından parti içindeki yaprak dökümü başladı. AKP Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AKP Genel Başkanı seçilmesinin ardından partisinin TBMM’deki grup toplantısına metal yorgunluğu vurgusu yapmış ve teşkilatta değişiklik sinyali vermişti.

Erdoğan, ‘Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019’a hazırlanmamız gerekiyor’ demişti.

AĞRI İL BAŞKANI’NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Basın toplantısı düzenleyerek yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Atmaca, “Bugünden itibaren il başkanlığı görevinden ayrılıyorum. 2 yıldır ben ve teşkilatım elimizden geldiği kadarıyla partimize katkı sağlamaya çalıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın partimiz genel başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu” dedi.

‘ELZEM GÖRÜLDÜ’ DEMESİ AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

AKP Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın istifa açıklamasında kullandığı ‘Ancak Cumhurbaşkanımızın partimiz genel başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu’ demesi kararın kendi insiyatifi doğrultusunda olmadığı genel merkezden geldiği yönünde yorumlara neden oldu.

SEÇİM SONUÇLARI ŞAŞIRTMIŞTI

2017 Anayasa Referandumu’nda Ağrı’da yüzde 56,9 oranında Hayır yüzde 43.1 oranında Evet oyu çıkması gözlerin Ağrı’ya çıkmasına neden olmuştu.

6 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Sadece 6 ilçe başkanı çeşitli gerekçelerle koltuklarına veda ettiler. İşte ilçe bazındaki istifalar ve gerekçeleri:

İşte onlardan bazıları;

22 HAZİRAN – Denizli Kale'ni AKP'li belediye başkanı Erkan Hayla partisinden istifa etti.

26 HAZİRAN – AKP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, istifa etti. Çakıroğlu istifa gerekçesi olarak;: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'la yaşadığı sorunları gösterdi.

6 TEMMUZ -Çorum'da AKP Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki ve Oğuzlar İlçe Başkanı Alaattin Coşkun, görevlerinden istifa ettiler.

24 TEMMUZ – AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.

6 AĞUSTOS – Geçtiğimiz hafta göreve getirilen AKP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Selim Alak istifa etti.

7 AĞUSTOS – AKP Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun, parti genel merkezinde yapılan istişareler sonucu yeni kongrede il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.