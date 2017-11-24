AKP'de Zarrab çatlağı

ABD'de tutuklu bulunan ve adının sanık listesinden çıkarılmasıyla itirafçı olacağı iddiaları konuşulan Reza Zarrab AKP içinde tartışmaya neden oldu.

Davaya ilişkin ulaşılan bilgilerin büyük bölümü, ABD’deki avukat çevrelerinden geliyor. AKP kurmayları Zarrab’ın Türkiye’den gitmesine göz yumulması ve güvenli bir ortamda tutulması da parti içinde tartışmalara neden oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarının da, ‘anlaşma’ yolunu tercih etmesi için kendisine telkinde bulunulduğunu öne sürüyorlar.



Dava sürecinin sonunda, 5 bankanın ceza alabileceği ve uluslararası işlem yapmalarına yasak getirilebileceği de dile getiriliyor.



Kulislerde, Reza Zarrab’ın Türkiye’de cezaevinden çıktıktan sonra ABD’ye gidişine göz yumulması da ayrı bir ihmal olarak değerlendiriliyor. Zarrab’ın ABD’ye gidişinin planlı olduğu, Türkiye’de kalırsa öldürüleceği korkusunun ağır bastığı, bu süreçte istihbarat birimlerinin Zarrab’ı güvenli bir ortamda tutmak yerine, ABD’ye gidişine müdahale etmemelerinin de zafiyet olduğu değerlendiriliyor.