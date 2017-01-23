AKP'deki FETÖ'cülere operasyon

Sözcü yazarı Can Ataklı bugünkü “Ya AKP’de 10 FETÖ’cü çıkarsa” başlıklı yazısında AKP içindeki FETÖ’cü milletvekillerine yapılacak operasyonu yazdı. Ataklı, başkanlık Meclis'ten geçince gözler AKP içindeki FETÖ'cülere çevrilecek dedi.

Ataklı, deneyimli bir eski sağcı milletvekiliyle görüştüğünü belirttiği yazısında “Tek adamlık sisteminin Meclis'ten geçmesinden sonra gözler ister istemez AKP içindeki FETÖ'cülere çevrilecek. Herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir ilkokul öğretmeni FETÖ'cü çıkıyor, bu saptanıyor ve hakkında soruşturma açılıyorsa, yıllardır cemaatçilerle omuz omuza çalışan AKP içinde bir tek FETÖ'cü bile bulunmaması asla mantıklı değil. Ama nedense operasyonlar bir türlü siyasete sıçramıyor” ifadelerini kullandı.

“HESAPLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYECEK”

Ataklı “Ne milletvekili, ne AKP yöneticisi ne adı bilinen, önemli belediye başkanı hakkında bir soruşturma açılmadı bugüne dek. Nedeni çok basit; Sarayın varmak istediği hedef için AKP'nin sayısal desteğe ihtiyacı var. Başkanlık için verilen mücadelede bir milletvekilinin bile önemi vardı. Şimdi bu eşik atlandı. Tek adam rejiminin halk tarafından onaylanmasından sonra artık AKP'nin ‘sayısal sorun’ diye bir derdi kalmayacak. Bu durumda saray artık parti içinde de hesaplaşmaktan çekinmeyecek” diye yazdı.

“MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞ OLMAYACAK MI?”

Can Ataklı yazısında eski bir milletvekiliyle görüştüğünü de belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi günkü yazımda bu durumu ayrıntılarıyla yazmıştım. 'Geçse de geçmese de tasfiye edilecekler' başlıklı yazımda 330 bulunsa da bulunmasa da FETÖ'cü AKP milletvekillerinin defterinin dürüleceğini belirtmiştim. Bilgiler AKP içinden geliyor. Hiç çekinmeden 40-50 milletvekilinden söz eden yandaşlar var. Hatta bunlarda byLock olduğunu bile iddia ediyorlar. Açın gazetelerine, televizyonlarına bakın, saklamıyorlar ki. Ancak, yazım üzerine arayan deneyimli bir eski sağcı milletvekili 'Dur' dedi 'O kadar acele etme.'

Şaşırarak “Neden, artık sayısal etki kalmadı ki” deyince “Referandumdan önce bir şey yapmayacaklar, halk evet derse o zaman seyreyle gümbürtüyü” diye ekledi. “Ne fark eder ki?” diye sorunca da şunu anlattı; “Hepimiz gözlerimizle gördük ki, saray ve AKP yönetimi bildikleri FETÖ'cü ve Davutoğlucu isimleri tehdit ve şantajlarla evet oyu kullanmaya zorladı. Referandumdan önce operasyon başlatırlarsa Cumhurbaşkanlığı sistemi vatan haini teröristlerin desteği ile geçmiş gibi olacak. Bu nedenle operasyonu referandum sonrasına bırakacaklar. Eğer halk evet derse büyük zafer kazanmış olacakları için o gürültü içinde kimsenin aklına FETÖ'cü hainlerin Erdoğan'ı başkanlığa taşıdıkları gelmeyecektir. Halk hayır derse o zaman da büyük hırsla o FETÖ'cülere saldıracaklar.”

İlginç değil mi? Sahi ya 10 milletvekilinin FETÖ'cü olduğu anlaşılırsa. Cumhuriyet tarihini alt üst eden rejim değişikliği meşruiyetini kaybetmiş olmayacak mı?”