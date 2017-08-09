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AKP'den 'erken seçim' açıklaması

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AKP'den 'erken seçim' açıklaması
AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ataş, yerel seçimlerin 2018'e çekileceği iddiasına ilişkin, "Biz tek başımıza 'Tarihi şuraya alırız, şu tarihte yaparız.' gibi bir düşünce eğilimi içinde değiliz" dedi.

Ataş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin bir yıl geriye çekilerek, 2018'de yapılacağına iddialar hatırlatılarak, "2018'de seçim bekleniyor mu?" sorusu üzerine Ataş, böyle bir durumun, şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, seçimlerin zamanında yapılacağını birçok platformda dile getirdiğini hatırlatan Ataş, son yapılan anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin 2019 Mart ayında, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2019 Kasım ayında yapılmasıyla ilgili anayasaya madde konulduğunu vurguladı.

Ataş, Türkiye'nin şartlarının değişmesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) seçimlerin tarihlerinin değişmesine ilişkin bir teklif, öneri gelmesi durumunda, konunun TBMM'de değerlendirileceğini bildirdi. Ataş, "Bunun kararını verecek merci parlamentodur. Biz tek başımıza 'Tarihi şuraya alırız, şu tarihte yaparız.' gibi bir düşünce eğilimi içinde değiliz. Parti olarak hem Genel Başkanımızın hem de Başbakanımızın açıkladığı beyanlara baktığımız zaman, bizim 2019 yılında yapılacak tarihlerden önce bir seçim tarihimiz yok." dedi.

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