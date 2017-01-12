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AKP'den erken seçim sinyali

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AKP'den erken seçim sinyali
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde Türkiye'nin seçime gidebileceğini söyledi.

Şentop, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Başkanlık anayasasına ilişkin, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi" dedi.

Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiçkimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." diye konuştu.

Birinci tur oylamalardan çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, ilk turdaki oylamaların önemli olmadığını, sayılara bakmanın doğru olmayacağını kaydetti. Şentop, teklifin, hem MHP hem de AK Parti tarafından benimsenen bir metin olduğuna işaret ederek, "Sayısal şeyler yanıltabilir. Bir artı bir eksi çok önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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