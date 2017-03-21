AKP'den, MHP'ye sıkı takip

AKP Genel Merkezi teşkilatlarına referanduma kadar MHP teşkilatlarını ziyaret ederek ilişkileri sıkı tutma talimatı verildiği iddia edildi.

Gazete2023'ün haberine göre, AKP Genel Merkezinin talimatları doğrultusunda MHP tabanını etkilemek isteyen AKP teşkilatları MHP teşkilatlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.

AKP Ardahan ve Yozgat İl Teşkilatları illerindeki MHP Teşkilatlarını ziyaret etti. AKP'li Ardahan İl Teşkilatını makamında kabul eden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hülya Davutoğulları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davutoğulları yapmış olduğu açıklamada "Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışına sahip olan MHP, 47 yıllık geleneği çerçevesinde PKK ve FETÖ yapılanması ile sonuna kadar mücadele edilmesi için mevcut hükumete destek olmuştur. MHP, 47 yıllık geleneğindeki öngörüsünü yine ortaya koymuş, devletinin ve milletinin bekası ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü göz önünde bulundurarak, mevcut iktidarı fiili durumun giderilmesi ve hukuki zeminin oluşturulması yönünde uyararak Yeni Anayasa çalışmalarının başlamasının önünü açmıştır"dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ise, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları’nın kendilerine göstermiş olduğu sıcak ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Cumhurbaşkanlık sistemi için almış oldukları olumlu karardan dolayı şahsına ve teşkilatına teşekkür etti.

Başkan Baydar açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa değişikliği için 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumda bizimle birlikte hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda partimize büyük destek vermiştir" dedi.

BİR ZİYARET DE AKP YOZGAT'TAN

AKP Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Ethem Sedef’i ziyaret etti. Ziyaret hakkında konuşan AKP İl Başkanı Harun Lekesiz 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

MHP’nin baştan beri anayasa değişikliği paketine destek verdiğini söyleyen Lekesiz,"Siyasi kimliğimizi bir tarafa bırakıyoruz. Mesele hep söylediğimiz gibi siyasi mesele değil memleket meselesi. MHP milli meseleler söz konusu olduğunda devleti, milleti önceleyen tutumunu hep ortaya koymuştur. Yine bu tutumu ortaya koydu. Onun içinde milletin bir ferdi olarak müteşekkiriz" dedi.

16 Nisan’da ülke için evetin çıkması gerektiğini söyleyen MHP İl Başkanı Ethem Sedef ise, ilk günden itibaren neden evet denilmesi gerektiğini partililerine anlattıklarını söyledi. Evetin ülkeye getireceği faydaları partililerinin daha iyi kavradığını belirten Sedef, Yozgat dışında diğer illerde de evetin ağır bastığını ifade etti.