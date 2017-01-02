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AKP'den Milli Gazete'ye tepki

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AKP'den Milli Gazete'ye tepki
AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete’nin yılbaşını kutlayanları hedef alan manşetini çok sert bir dille eleştirdi.

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Mustafa Yeneroğlu, "Bu uyarı son uyarı' diyene sorarlar, bu tehdit kime ve ne adına diye? Tehditle davet olmaz. Davet öneridir, reddedebilirsiniz" dedi.

Yeneroğlu'nun tweetleri şöyle:

"Değerlerinize güveniyorsanız akli selim ile müjdeler gibi önereceksiniz. Kin ve nefret tellallığı yapan tabii ki kin ve nefrete maruz kalır.

Özeleştiri yerine lince maruz kalıyoruz şeklinde savunma edasına girerseniz hiç ders çıkarmadığınızı göstermiş olursunuz.

Nasıl birileri zihinsel kundaklamayla sizi hedef gösteriyorsa siz de biz başklarının yaşam biçimine saygı gösterdik mi sorusunu soracaksınız

Şüphesiz IŞİD barbarları sizi takip edip eylem yapmadı. Ancak manşetinizin nefret tellallığı olduğunu anlamadan toplumsal barışta yoksunuz.

Başkasının yaşam biçimine saygı göstermeyen kendi yaşam biçimine saygı gösterilmesini bekleyemez.

'Bu uyarı son uyarı' diyene sorarlar, bu tehdit kime ve ne adına diye? Tehditle davet olmaz. Davet öneridir, reddedebilirsiniz."

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