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AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama

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AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, seçim barajıyla ilgili, "Siyasi partilerin görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesiyle ilgili talebinin ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Bahçeli'nin talebinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Ünal, "Siyasi partilerin önümüzdeki süreçteki uyum yasalarıyla ilgili, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz" şeklinde konuştu.

Ünal ayrıca "Bugün 11 ilin 50 milletvekiliyle genel başkanımız bir araya geldi. Bugünkü toplantının devamı gelecek. Biz milletvekillerimizle, bundan sonra Grup Başkanvekillerimiz, Parti Genel Sekreterimiz, Genel Başkanımızın katılımıyla 6 toplantı daha gerçekleştireceğiz" dedi.

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