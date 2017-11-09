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AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama

AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, seçim barajıyla ilgili, "Siyasi partilerin görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz" dedi.
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